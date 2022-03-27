Три крупнейших банка Японии в понедельник прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком
Киев • УНН
КИЕВ. 27 Марта. УНН. Три крупных Банка Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы с крупнейшим российским финансовым учреждением Сбербанком из-за санкций Соединенных Штатов в ответ на вторжение в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
По словам источников, срыв их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, которые ведут бизнес в россии, искать альтернативные способы урегулирования платежей, такие как использование американских банков.
Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список в феврале, и запрет на долларовые операции с банком должен уже вступить в силу.
Многие японские компании, работающие в россии, используют Сбербанк для своих расчетных нужд.
Три японских банка уже приостановили операции с другими крупными российскими банками, в том числе со вторым по величине финансовым учреждением в стране ВТБ Банк, который был отключен от SWIFT 12 марта.
Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список еще в феврале.
Напомним
Лондон ввел новые жесткие санкции против военной машины путина: под ударом банки, олигархи и бизнес-элиты.