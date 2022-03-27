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Технологические компании продолжают покидать рынок агрессора

Киев • УНН

 • 179460 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook написал какие именно новые компании прекратили деятельность в россии. Об этом сообщает УНН.

Технологические компании продолжают покидать рынок агрессора

Детали

* TikTok запретил пользователям из рф выкладывать ролики, даже используя VPN.

* Оператор мобильной связи "Мегафон" больше не относится к Международной ассоциации операторов. GSMA официально заявила, что исключает российский "Мегафон". Компания была в Глобальной ассоциации операторов связи с 1995 года. GSMA также исключили оператора мобильной связи из" перечня роуминговых партнеров " (Roaming Partner Listing, RPL). Однако в "Мегафоне" заявляют, что это не означает отключения компании от международного роуминга.

* DataArt прекратила деятельность в россии. Это компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения и специализирующаяся в области internet-приложений.

* Depositphotos прекратил работу в россии и беларуси. Международный фотобанк, который является посредником между авторами изображений и их покупателями, Depositphotos остановил всю деятельность в этих странах. Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставления услуг клиентам и партнерам из рф и беларуси.

* Платежная система JCB решила прекратить работу в россии. JCB-крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

Напомним

Три крупнейших банка Японии в понедельник прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком.

Украинские Национальные Новости

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