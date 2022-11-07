Тайвань інвестує в литовську лазерну компанію, незважаючи на негативну реакцію Китаю

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Це перша інвестиція від інвестиційного фонду вартістю 200 мільйонів доларів, створеного Тайбеєм, повідомили в понеділок у представництві Тайваню в Литві, додавши, що продовжуватиметься співпраця у розробці напівпровідників.

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"Наша стратегія полягає в тому, щоб допомогти литовським компаніям розвиватися", - сказав тайванський представник Ерік Хуанг, згідно з повідомленнями литовських ЗМІ.

Цей крок стався після напруженості між Литвою та Китаєм після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під своїм ім'ям. У відповідь Китай погіршив дипломатичні відносини з країною ЄС і ввів економічні санкції.

Всупереч тиску з боку Китаю, Литва також створила офіс для представлення своїх економічних інтересів на Тайвані.

Додамо

Пекін претендує на владу над Тайванем і вважає самоврядну демократичну острівну республіку частиною своєї території. Він рішуче відкидає офіційні контакти між іншими країнами та Тайванем.