Тайвань инвестирует в литовскую лазерную компанию, несмотря на негативную реакцию Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Тайвань инвестировал около 3,5 миллионов евро в лазерную компанию в Литве на фоне торгового конфликта между балтийской страной ЕС и Китаем. Об этом информирует УНН со ссылкой на Anews.
Детали
Это первая инвестиция от инвестиционного фонда стоимостью 200 миллионов долларов, созданного Тайбэем, сообщили в понедельник в представительстве Тайваня в Литве, добавив, что будет продолжаться сотрудничество по разработке полупроводников.
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"Наша стратегия состоит в том, чтобы помочь литовским компаниям развиваться", - сказал тайваньский представитель Эрик Хуанг, согласно сообщениям литовских СМИ.
Этот шаг произошел после напряженности между Литвой и Китаем после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под своим именем. В ответ Китай усугубил дипломатические отношения со страной ЕС и ввел экономические санкции.
Вопреки давлению со стороны Китая, Литва также создала офис для представления своих экономических интересов на Тайване.
Добавим
Пекин претендует на власть над Тайванем и считает самоуправляющуюся демократическую островную республику частью своей территории. Он решительно исключает официальные контакты между другими странами и Тайванем.