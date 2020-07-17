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Таран прозвітував у ВР щодо ситуації на кримському напрямку

Таран прозвітував у ВР щодо ситуації на кримському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. З метою недопущення дестабілізації ситуації на Кримському напрямі та в зоні ООС проведено низку конкретних заходів, зокрема, посилено ведення розвідки. Про це доповів у ВР на годині запитань до уряду міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.

“З метою неопущення дестабілізації ситуації, на Кримському напрямі керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом, командуванням ООС сплановано і проведено низку конкретних заходів, зокрема, йдеться про створення умов, спрямованих на попередження загострення обстановки… Для загалу можу зазначити наступне: посилено ведення розвідки, здійснюються заходи з ротації військ, уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Нацгвардією, Нацполіцією, СБУ, Держприкордонслужбою”, - сказав Таран.

За його словами, військові частини і підрозділи ЗСУ, які виконують завдання у складі ООС та вздовж адміністративного кордону АРК, готові до адекватного реагування на існуючі виклики і загрози вздовж державного кордону України.

“На теперішній час обстановка в районі виконання завдань угрупування військ оперативного командування "Південь" контрольована”, - додав Таран.

Нагадаємо, від початку поточної доби збройні формування бойовиків один раз порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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