Таран отчитался в ВР по ситуации на крымском направлении

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100142 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113595 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144617 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114448 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137757 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103409 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105013 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Таран отчитался в ВР по ситуации на крымском направлении

Таран отчитался в ВР по ситуации на крымском направлении

Киев  •  УНН

 • 12261 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. С целью недопущения дестабилизации ситуации на Крымском направлении и в зоне ООС проведен ряд конкретных мер, в частности, усиленно ведение разведки. Об этом доложил в ВР на часе вопросов к правительству министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"С целью неопущения дестабилизации ситуации на Крымском направлении руководством Министерства обороны, Генеральным штабом, командованием ООС спланировано и проведено ряд конкретных мер, в частности, речь идет о создании условий, направленных на предупреждение обострения обстановки... Для общественности могу отметить следующее: усиленно ведение разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Нацгвардией, Нацполицией, СБУ, Госпогранслужбой", - сказал Таран.

По его словам, военные части и подразделения ВСУ, которые выполняют задачи в составе ООС и вдоль административной границы АРК, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины.

"В настоящее время обстановка в районе выполнения задач группировки войск оперативного командования "Юг" контролируемая", - добавил Таран.

Напомним, с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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