ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, противник зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах наших захисників біля Водяного”, — вказано у повідомленні.
“За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — додали у прес-центрі.
Зазначимо, що 16 липня збройні формування бойовиків 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.