ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, противник со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам наших защитников у Водяного”, — указано в сообщении.
“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — добавили в пресс-центре.
Отметим, что 16 июля вооруженные формирования боевиков 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещены к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперскую и стрелковое оружие.