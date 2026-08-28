"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий засудив заклики віцеспікера держдуми рф толстого. Він заявив, що такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергову заяву з москви віцеспікера російської держдуми петра толстого, пише УНН.
Такі заяви російського чиновника, що закликають до воєнних злочинів та вимагають нестерпних умов життя для цивільного населення, повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС. Що стосується "піднятих рук" - єдина причина для їх підняття - це показати толстому та його колегам-воєнним злочинцям середній палець
Так він відреагував на повідомлення про те, що віцеспікер державної думи рф петро толстой закликав бомбардувати українські міста, щоб деморалізувати цивільних, доки вони "не вийдуть із піднятими руками".