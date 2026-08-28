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"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф

Київ • УНН

 • 1472 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий засудив заклики віцеспікера держдуми рф толстого. Він заявив, що такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС.

"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергову заяву з москви віцеспікера російської держдуми петра толстого, пише УНН.

Такі заяви російського чиновника, що закликають до воєнних злочинів та вимагають нестерпних умов життя для цивільного населення, повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС. Що стосується "піднятих рук" - єдина причина для їх підняття - це показати толстому та його колегам-воєнним злочинцям середній палець

- написав речник МЗС України Георгій Тихий у X.

Так він відреагував на повідомлення про те, що віцеспікер державної думи рф петро толстой закликав бомбардувати українські міста, щоб деморалізувати цивільних, доки вони "не вийдуть із піднятими руками". 

Юлія Шрамко

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