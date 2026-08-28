"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф
Киев • УНН
Спикер МИД Георгий Тихий осудил призывы вице-спикера госдумы рф толстого. Он заявил, что такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередное заявление из москвы вице-спикера российской госдумы петра толстого, пишет УНН.
Такие заявления российского чиновника, призывающие к военным преступлениям и требующие невыносимых условий жизни для гражданского населения, должны приводить к выдаче ордера на арест МУС. Что касается "поднятых рук" — единственная причина для их поднятия — это показать толстому и его коллегам-военным преступникам средний палец
Так он отреагировал на сообщение о том, что вице-спикер государственной думы рф петр толстой призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать гражданских, пока они "не выйдут с поднятыми руками".