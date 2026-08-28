"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф

рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз

Число жертв наводнения в Непале возросло до 489

"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть

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При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД

Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых

Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця

Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье

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Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно

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