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"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф

Киев • УНН

 • 2658 просмотра

Спикер МИД Георгий Тихий осудил призывы вице-спикера госдумы рф толстого. Он заявил, что такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС.

"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередное заявление из москвы вице-спикера российской госдумы петра толстого, пишет УНН.

Такие заявления российского чиновника, призывающие к военным преступлениям и требующие невыносимых условий жизни для гражданского населения, должны приводить к выдаче ордера на арест МУС. Что касается "поднятых рук" — единственная причина для их поднятия — это показать толстому и его коллегам-военным преступникам средний палец

— написал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в X.

Так он отреагировал на сообщение о том, что вице-спикер государственной думы рф петр толстой призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать гражданских, пока они "не выйдут с поднятыми руками". 

Юлия Шрамко

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