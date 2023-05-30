Атака БпЛА була зосереджена на елітних поселеннях російських високопосадовців - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Безпілотники, які атакували підмосков'я, начебто збили в районі, де розташовані будинки високопоставлених чиновників і резиденція путіна, пишуть російські Телеграм-канали, передає УНН.
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Атака дронів на москву - це нова реальність, написав депутат російської держдуми олександр хінштейн.
"Безсумнівно, диверсійно-терористичні атаки України будуть лише наростати", - вважає він.
Крім того, депутат опублікував попередній перелік "місць падіння збитих БПЛА" на території підмосков'я. Один із дронів був начебто збитий над підмосковним селом роздори. Це частина рубльовки, де розташовані державні дачі, приватні будинки чиновників і бізнесменів. А резиденція путіна "ново-огарьово" (у селі усово) - за 10 хвилин на авто, пишуть російські пабліки.
Ще один БПЛА впав у селищі грінфілд під москвою. Там розташований один із будинків глави газпрому міллера, також неподалік - будинок мішустіних, йдеться в Телеграм-каналах.
За словами депутата державної думи рф олександра хінштейна місця падіння збитих БПЛА на території підмосков'я:
красногорський район:
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- - село іллінське
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- - село тимошкіно
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одинцовський район:
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- - село роздори,
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- - село ромашкове
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істринський район:
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- - село грінфілд
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Взагалі, судячи з повідомлень, ППО активно працювало якраз на заході і південному заході від москви, де багато заміських будинків російської еліти, пишуть Телеграм-канали.
Доповнення
За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування фактів падіння БПЛА на будинки в москві. мер москви собянін заявив, що у кількох будинках російської столиці "сталися незначні пошкодження".
"Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців, щоб запитати: "Навіщо ви відправляєте нас атакувати мирних людей?, - припустив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
"Приємно бачити, як вже деякі росіяни реагують на те, що відбувається, і що війна їх все-таки торкнеться: можуть в армію забрати і в пакеті привезти", - прокоментував "атаку" БПЛА в москві речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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