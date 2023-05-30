У Повітряних силах прокоментували дрони над москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував появу дронів над москвою сьогодні, передає УНН.
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"Те, що в небі росії, не коментуємо зазвичай. Може, когось вгамують, а когось роздратують", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи, чи, на його думку, БПЛА невідомого походження у небі російської столиці сьогодні вгамують злість когось у москві.
"Агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати собі в цьому раду, тому що немає успіхів очевидних, яких вони хотіли б досягти і тому, все що залишається - кошмарити нас ударами..." - сказав він.
Говорячи про дрони над москвою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також розповів 24 каналу, що росіяни самі себе довели до такого стану. Ігнат в цьому ж коментарі наголосив, що подібні ситуації, які трапляються у росії, як повідомляється, "безумовно, тішать і радують українців". Особливе задоволення – спостерігати за тим, як тече жовч із вух російської пропагандистки ольги скабєєвої.
"Приємно бачити, як вже деякі росіяни реагують на те, що відбувається, і що війна їх все-таки торкнеться: можуть в армію забрати і в пакеті привезти" - додав він.
Нагадаємо
За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування.