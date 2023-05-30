У Повітряних силах прокоментували дрони над москвою

ukru
Ексклюзив
05:38 • 387 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 275743 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373193 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 306913 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341696 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306259 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222611 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206929 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165530 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 538915 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 22773 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 20432 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 19261 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 15040 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 13852 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396155 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 538915 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571778 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568720 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206375 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373193 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176207 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167036 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137864 перегляди
Актуальне
У Повітряних силах прокоментували дрони над москвою

У Повітряних силах прокоментували дрони над москвою

Київ • УНН

 • 731518 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував появу дронів над москвою сьогодні, передає УНН.

Деталі

"Те, що в небі росії, не коментуємо зазвичай. Може, когось вгамують, а когось роздратують", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи, чи, на його думку, БПЛА невідомого походження у небі російської столиці сьогодні вгамують злість когось у москві.

"Агонія кремлівського режиму вже не знає, як дати собі в цьому раду, тому що немає успіхів очевидних, яких вони хотіли б досягти і тому, все що залишається - кошмарити нас ударами..." - сказав він.

Говорячи про дрони над москвою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також розповів 24 каналу, що росіяни самі себе довели до такого стану. Ігнат в цьому ж коментарі наголосив, що подібні ситуації, які трапляються у росії, як повідомляється, "безумовно, тішать і радують українців". Особливе задоволення – спостерігати за тим, як тече жовч із вух російської пропагандистки ольги скабєєвої.

"Приємно бачити, як вже деякі росіяни реагують на те, що відбувається, і що війна їх все-таки торкнеться: можуть в армію забрати і в пакеті привезти" - додав він.

Нагадаємо

За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17