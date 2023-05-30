В Воздушных силах прокомментировали дроны над москвой

Детали

"То, что в небе россии, не комментируем обычно. Может, кого-то успокоят, а кого-то разозлят", - сказал Игнат в эфире телемарафона, комментируя, утолят ли, по его мнению, БПЛА неизвестного происхождения в небе российской столицы сегодня злость кого-то в москве.

"Агония кремлевского режима уже не знает, как справиться с этим, потому что нет успехов очевидных, которых они хотели бы достичь и поэтому, все что остается - кошмарить нас ударами..." - сказал он.

Говоря о дронах над москвой, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал 24 каналу, что россияне сами себя довели до такого состояния. Игнат в этом же комментарии отметил, что подобные ситуации, которые случаются в россии, как сообщается, "безусловно, тешат и радуют украинцев". Особое удовольствие – наблюдать за тем, как течет желчь из ушей российской пропагандистки ольги скабеевой.

"Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящее, и что война их все-таки коснется: могут в армию забрать и в пакете привезти" - добавил он.

Напомним

По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Между тем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование.