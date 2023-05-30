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"Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців": Подоляк прокоментував атаку москви БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував атаку москви безпілотниками. Про це він розповів в ефірі програми Breakfast Show, пише УНН.

Цитата

"Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців, щоб запитати: "Навіщо ви відправляєте нас атакувати мирних людей?", - сказав Подоляк.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки російських військ ударними дронами на Україну одна людина загинула, 13 отримали поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака БПЛА на москву: безпілотник влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув

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