"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям": Подоляк прокомментировал атаку москвы БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку москвы беспилотниками. Об этом он рассказал в эфире программы Breakfast Show, пишет УНН.
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"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: "Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?", - сказал Подоляк.
Напомним
В результате ночной атаки российских войск ударными дронами на Украину один человек погиб, 13 получили ранения.
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