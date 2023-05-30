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"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям": Подоляк прокомментировал атаку москвы БПЛА

Киев • УНН

 • 4619935 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку москвы беспилотниками. Об этом он рассказал в эфире программы Breakfast Show, пишет УНН.

Цитата

"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: "Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?", - сказал Подоляк.

Напомним

В результате ночной атаки российских войск ударными дронами на Украину один человек погиб, 13 получили ранения.

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