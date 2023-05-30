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Атака БПЛА на москву: безпілотник влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув

Атака БПЛА на москву: безпілотник влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув

Київ • УНН

 • 827220 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. На ленінському проспекті москви БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув, повідомляє Telegram-канал “Baza”, пише УНН.

Деталі

Безпілотник ніс три вибухові пристрої. Людей з частини будинку було евакуйовано. 

Мер москви собянін заявив, що заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від потрапляння БПЛА, здійснені з метою безпеки на час роботи екстрених служб.

Одразу після закінчення роботи спеціальних служб, заявляє мер, мешканці зможуть повернутися до своїх квартир.

Доповнення 

Також повідомляється, що у підмосков'ї нібито було збито 13 безпілотників. 

Нагадаємо 

москва зазнала ймовірної атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено багатоповерхівку.

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