Атака БПЛА на москву: безпілотник влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На ленінському проспекті москви БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув, повідомляє Telegram-канал “Baza”, пише УНН.
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Безпілотник ніс три вибухові пристрої. Людей з частини будинку було евакуйовано.
Мер москви собянін заявив, що заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від потрапляння БПЛА, здійснені з метою безпеки на час роботи екстрених служб.
Одразу після закінчення роботи спеціальних служб, заявляє мер, мешканці зможуть повернутися до своїх квартир.
Доповнення
Також повідомляється, що у підмосков'ї нібито було збито 13 безпілотників.
Нагадаємо
москва зазнала ймовірної атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено багатоповерхівку.