Атака БПЛА на москву: беспилотник влетел в многоэтажку, но не взорвался

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. На ленинском проспекте москвы БПЛА влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался, сообщает Telegram-канал “Baza”, пишет УНН.

Детали

Беспилотник нес три взрывных устройства. Люди из части дома были эвакуированы. 

Мэр москвы собянин заявил, что меры по эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, осуществлены в целях безопасности на время работы экстренных служб.

Сразу после окончания работы специальных служб, заявляет мэр, жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Дополнение 

Также сообщается, что в подмосковье якобы было сбито 13 беспилотников. 

Напомним

москва подверглась вероятной атаке беспилотников, в результате которой была повреждена многоэтажка.

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