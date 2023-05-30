Атака БПЛА на москву: беспилотник влетел в многоэтажку, но не взорвался
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На ленинском проспекте москвы БПЛА влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался, сообщает Telegram-канал “Baza”, пишет УНН.
Детали
Беспилотник нес три взрывных устройства. Люди из части дома были эвакуированы.
Мэр москвы собянин заявил, что меры по эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, осуществлены в целях безопасности на время работы экстренных служб.
Сразу после окончания работы специальных служб, заявляет мэр, жильцы смогут вернуться в свои квартиры.
Дополнение
Также сообщается, что в подмосковье якобы было сбито 13 беспилотников.
Напомним
москва подверглась вероятной атаке беспилотников, в результате которой была повреждена многоэтажка.