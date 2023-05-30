Атака БпЛА была сосредоточена на элитных поселениях российских чиновников - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Беспилотники, которые атаковали подмосковье, якобы сбили в районе, где расположены дома высокопоставленных чиновников и резиденция путина, пишут российские Телеграм-каналы, передает УНН.
Детали
Атака дронов на москву - это новая реальность, написал депутат российской госдумы александр хинштейн.
"Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать", — считает он.
Кроме того, депутат опубликовал предварительный перечень "мест падения сбитых БПЛА" на территории подмосковья. Один из дронов был якобы сбит над подмосковным селом раздоры. Это часть рублёвки, где расположены государственные дачи, частные дома чиновников и бизнесменов. А резиденция путина "ново-огарево" (в деревне усово) - в 10 минутах езды на авто, пишут российские паблики.
Еще один БПЛА упал в поселке гринфилд под москвой. Там расположен один из домов главы газпрома миллера, также неподалеку - дом мишустиных, говорится в Телеграм-каналах.
По словам депутата государственной думы рф александра хинштейна места падения якобы сбитых БПЛА на территории подмосковья:
красногорский район:
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- - село ильинское
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- - село тимошкино
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одинцовский район:
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- - село раздоры
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- - село ромашково
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истринский район:
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- - село гринфилд
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Вообще, судя по сообщениям, ПВО активно работало как раз на западе и юго-западе от москвы, где много загородных домов российской элиты, пишут Телеграм-каналы.
Дополнение
По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Тем временем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование фактов падения БПЛА на дома в москве. мэр москвы собянин заявил, что в нескольких домах российской столицы "произошли незначительные повреждения".
"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: "Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?", - предположил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящее, и что война их все-таки коснется: могут в армию забрать и в пакете привезти", - прокомментировал "атаку" БПЛА в москве спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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