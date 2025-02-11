СЗР рф бере участь в плануванні "кабельних" диверсій проти західних країн, що здійснюють човни, зокрема танкерного флоту.Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

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СЗР рф, яку очолює наришкін, бере участь в плануванні "кабельних" диверсій проти західних країн, що здійснюють човни, зокрема танкерного флоту. Головна мета - перевірка реакції країн НАТО, а також аналіз діяльності структур західних держав - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Коваленко, наришкін повністю провалив цю задачу, а інформаційні сліди вказують на російське втручання.

Нагадаємо

наришкін раніше вже заявляв про те, що рф начебто вже "наблизилася до мети"у так званій спецоперації, а зсу "перебувають на межі розвалу.