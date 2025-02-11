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СЗР рф бере участь в плануванні “кабельних” диверсій проти західних країн - Коваленко

СЗР рф бере участь в плануванні “кабельних” диверсій проти західних країн - Коваленко

Київ • УНН

 • 28703 перегляди

Керівник ЦПД РНБО України повідомив про участь СЗР РФ у плануванні диверсій проти кабельної інфраструктури західних країн. За словами Коваленка, операція під керівництвом Наришкіна повністю провалилась.

СЗР рф бере участь в плануванні "кабельних" диверсій проти західних країн, що здійснюють човни, зокрема танкерного флоту.Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі 

СЗР рф, яку очолює наришкін, бере участь в плануванні "кабельних" диверсій проти західних країн, що здійснюють човни, зокрема танкерного флоту. Головна мета - перевірка реакції країн НАТО, а також аналіз діяльності структур західних держав

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає Коваленко, наришкін повністю провалив цю задачу, а інформаційні сліди вказують на російське втручання.

Нагадаємо 

наришкін раніше вже заявляв про те, що рф начебто вже "наблизилася до мети"у так званій спецоперації, а зсу "перебувають на межі розвалу.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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