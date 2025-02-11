СВР рф участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Украины сообщил об участии СВР РФ в планировании диверсий против кабельной инфраструктуры западных стран. По словам Коваленко, операция под руководством Нарышкина полностью провалилась.
СВР рф участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран, осуществляющих лодки, в частности танкерного флота. об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
СВР рф, которую возглавляет нарышкин, участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран, осуществляющих лодки, в частности танкерного флота. Главная цель - проверка реакции стран НАТО, а также анализ деятельности структур западных государств
Как отмечает Коваленко, Нарышкин полностью провалил эту задачу, а информационные следы указывают на российское вмешательство.
Напомним
нарышкин ранее уже заявлял о том, что рф вроде бы уже «приблизилась к цели» в так называемой спецоперации, а ссср «находятся на грани развала.