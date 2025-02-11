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СВР рф участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран - Коваленко

СВР рф участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран - Коваленко

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО Украины сообщил об участии СВР РФ в планировании диверсий против кабельной инфраструктуры западных стран. По словам Коваленко, операция под руководством Нарышкина полностью провалилась.

СВР рф участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран, осуществляющих лодки, в частности танкерного флота. об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали 

СВР рф, которую возглавляет нарышкин, участвует в планировании «кабельных» диверсий против западных стран, осуществляющих лодки, в частности танкерного флота. Главная цель - проверка реакции стран НАТО, а также анализ деятельности структур западных государств

- говорится в сообщении.

Как отмечает Коваленко, Нарышкин полностью провалил эту задачу, а информационные следы указывают на российское вмешательство.

Напомним 

нарышкин ранее уже заявлял о том, что рф вроде бы уже «приблизилась к цели» в так называемой спецоперации, а ссср «находятся на грани развала.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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