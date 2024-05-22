Ситуація у прикордонних громадах Сумщини системно напружена – голова ОВА

На Сумщині кожного дня відбуваються вогневі ураження з боку ворога по прикордонним громадам, по інфраструктурі міст. Ситуація системно напружена. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Взагалі ситуація в прикордонній Сумській області вже системно напружена, тому що кожного дня протягом доби відбуваються відповідні вогневі ураження з боку ворога по нашим, в першу чергу, прикордонним громадам, по нашій інфраструктурі - зазначив Артюх.

За його словами, минулої доби ворог наніс ракетні удари по місту Конотоп, а саме по його інфраструктурі.

"Щодо прикордонних громад, це понад 200 було вибухів за цей період. Це постраждали 17 громад, понад 20 населених пунктів. На жаль, дві людини були поранені. Тобто це практична ситуація, стабільна в такому ритмі і режимі живе сьогодні Сумщина", - розповів він.

Нагадаємо

Через ворожі обстріли енергооб'єктів в Сумській області 518 000 споживачів залишилися без електрики, але більшість з них були відновлені до ранку, незважаючи на триваючі обстріли.