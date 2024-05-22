Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА

На Сумщине каждый день происходят огневые поражения со стороны врага по пограничным громадам, по инфраструктуре городов. Ситуация системно напряженная. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Вообще ситуация в приграничной Сумской области уже системно напряженная, потому что каждый день в течение суток происходят соответствующие огневые поражения со стороны врага по нашим, в первую очередь, пограничным громадам, по нашей инфраструктуре - отметил Артюх.

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по городу Конотоп, а именно по его инфраструктуре.

"Что касается приграничных громад, это более 200 было взрывов за этот период. Это пострадали 17 громад, более 20 населенных пунктов. К сожалению, два человека были ранены. То есть это практическая ситуация, стабильная в таком ритме и режиме живет сегодня Сумщина", - рассказал он.

Напомним

Из-за вражеских обстрелов энергообъектов в Сумской области 518 000 потребителей остались без электричества, но большинство из них были восстановлены к утру, несмотря на продолжающиеся обстрелы.