Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) продовжують спроби проникнення на територію України, особливо на півночі Сумської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

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"Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються. Більш так активно ми фіксуємо такі дії на півночі Сумської області. У той же час і для інших ділянок кордону з росією в межах Сумської області є ризик спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Одну з них ще на підступах до нашого кордону виявили фактично в Сумському районі, але це інша ділянка, ніж, до прикладу, відтинок, де Сили оборони України ведуть операцію на курській області. Тому ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики для того, щоб спробувати заходити на нашу територію",-говорить Демченко.

"Якщо говорити знову ж таки про ворожі диверсійно-розвідувальні - це намагання викрити побудову нашої оборони або ж нанести ураження по наших позиціях власними силами, ну або ж мінування місцевості", - додав речник ДПСУ.

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Окрім того, за його словами, по напрямку Новенького та Журавки окупанти намагаються перекинути малі штурмові групи, аби накопичити сили та розширити зону бойових дій. Однак українські військові ефективно знищують ці підрозділи ще до перетину кордону.

Окупанти також продовжують обстрілювати Сумську, Харківську та Чернігівську області. Найбільше атак фіксують на Сумському та Харківському напрямках. росіяни активно використовують безпілотники, оснащені вибухівкою, та FPV-дрони, зокрема на оптоволоконному управлінні.

На кордоні з Харківщиною основна активність ворога спостерігається в районах Липців і Вовчанська, де тривають запеклі бої.

Нагадаємо

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник нещодавно повідомляв, що російські війська продовжують активні обстріли прикордонних громад Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

За його словами, найбільша концентрація сил ворога - це навпроти Сумської області, у курській, там, де українські Сили оборони продовжують виконувати свої бойові завдання.