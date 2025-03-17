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Ситуация на приграничье: российские ДРГ активизировались на севере Сумской области

Киев • УНН

 • 146913 просмотра

Российские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Украину, особенно на севере Сумской области. Враг стремится выявить оборонительные сооружения и нанести поражение позициям ВСУ.

Ситуация на приграничье: российские ДРГ активизировались на севере Сумской области

Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникновения на территорию Украины, особенно на севере Сумской области. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали 

"Попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются. Более так активно мы фиксируем такие действия на севере Сумской области. В то же время и для других участков границы с россией в пределах Сумской области есть риск попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Одну из них еще на подступах к нашей границе обнаружили фактически в Сумском районе, но это другой участок, чем, к примеру, отрезок, где Силы обороны Украины ведут операцию на курской области. Поэтому враг будет продолжать применять различные тактики для того, чтобы попытаться заходить на нашу территорию", - говорит Демченко.

"Если говорить опять же о вражеских диверсионно-разведывательных - это попытки разоблачить построение нашей обороны или же нанести поражение по нашим позициям собственными силами, ну или же минирование местности", - добавил спикер ГПСУ.

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области15.03.25, 13:23 • 110236 просмотров

Кроме того, по его словам, по направлению Новенького и Журавки оккупанты пытаются перебросить малые штурмовые группы, чтобы накопить силы и расширить зону боевых действий. Однако украинские военные эффективно уничтожают эти подразделения еще до пересечения границы.

Оккупанты также продолжают обстреливать Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Больше всего атак фиксируют на Сумском и Харьковском направлениях. россияне активно используют беспилотники, оснащенные взрывчаткой, и FPV-дроны, в частности на оптоволоконном управлении.

На границе с Харьковщиной основная активность врага наблюдается в районах Липцов и Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои.

Напомним 

Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник недавно сообщал, что российские войска продолжают активные обстрелы приграничных громад Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

По его словам, наибольшая концентрация сил врага - это напротив Сумской области, в курской, там, где украинские Силы обороны продолжают выполнять свои боевые задачи.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Харьковская область
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