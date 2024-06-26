Сили оборони вразили два пункти управління росіян – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові вразили 15 місць дислокації живої сили та техніки противника, 2 командні пункти, об'єкт протиповітряної оборони та склад боєприпасів.
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.
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"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, - повідомили у Генштабі ЗСУ.
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