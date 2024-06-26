Силы обороны поразили два пункта управления россиян - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные поразили 15 мест дислокации живой силы и техники противника, 2 командных пункта, объект противовоздушной обороны и склад боеприпасов.
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.
Детали
"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, - сообщили в Генштабе ВСУ.
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