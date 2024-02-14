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Сили оборони на Запорізькому напрямку взяли в полон 11 росіян, серед них - дагестанці та колишні ув'язнені - Федоров

Київ • УНН

 • 28650 перегляди

128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла в полон 11 російських військових на Запорізькому напрямку, серед них - дагестанці та колишні полонені.

11 російських службовців взяли в полон бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади  на Запорізькому напрямку. Серед військових рф  виявились дагестанці та колишні ув'язнені. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі 

На Запорізькому напрямку наші захисники феєрично продовжують поповнення обмінного фонду.  Цього разу штурмовики 128 ОГШБр взяли в полон 11 росіян, серед яких дагестанці та колишні ув'язнені

- написав Федоров у соцмережах. 

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Тетяна Краєвська

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