Сили оборони на Запорізькому напрямку взяли в полон 11 росіян, серед них - дагестанці та колишні ув'язнені - Федоров

11 російських службовців взяли в полон бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запорізькому напрямку. Серед військових рф виявились дагестанці та колишні ув'язнені. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

На Запорізькому напрямку наші захисники феєрично продовжують поповнення обмінного фонду. Цього разу штурмовики 128 ОГШБр взяли в полон 11 росіян, серед яких дагестанці та колишні ув'язнені - написав Федоров у соцмережах.

Ще плюс 1060 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога