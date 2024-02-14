Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен 11 российских военных на Запорожском направлении, среди них - дагестанцы и бывшие пленные.
Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ
Российский десантный корабль "Цезарь Куников" был подбит в Черном море 14 февраля.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая
В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.
Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области
Российские войска трижды обстреляли громаду в Николаевской области, повредив дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых
В результате российского обстрела Херсонской области погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отразили 71 боевое столкновение и многочисленные ракетные и авиационные удары российско-террористических войск на нескольких участках фронта.
Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 398 140 человек личного состава и 6433 танка.
У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль
Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.
Россияне трижды ударили по Никопольщине
Россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, попав в два населенных пункта, но обошлось без жертв.
Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.