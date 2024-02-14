Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров

У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.