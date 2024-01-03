Сили оборони за добу ліквідували майже 400 окупантів та 40 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку
Київ • УНН
Минулої доби українські війська знищили 386 російських військових та 40 одиниць техніки на Таврійському напрямку.
Сили оборони минулої доби ліквідували ще майже 400 окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 40 одиниць військової ворожої техніки. Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку в Facebook, пише УНН.
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Як повідомляється, загалом минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдають загарбникам значних втрат.
Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.
Загальні втрати ворога склали 386 осіб. Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 40 одиниць. Зокрема, 3 ББМ, 6 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 14 БпЛА, 9 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів. 4 окупантів здалися в полон.
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