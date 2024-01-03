Ще плюс 680 окупантів та два літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати російських військ з моменту вторгнення в Україну становлять приблизно 361 500 осіб особового складу та 5990 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 361 500 осіб, 5990 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 361 500 (+680) осіб,
танків ‒ 5990 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од,
артилерійських систем – 8546 (+15) од,
РСЗВ – 945 (+0) од,
засоби ППО ‒ 629 (+3) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
крилаті ракети ‒ 1783 (+73),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од,
спеціальна техніка ‒ 1298 (+14).
За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень – Генштаб03.01.24, 07:37 • 108767 переглядiв