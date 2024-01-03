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Ще плюс 680 окупантів та два літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 680 окупантів та два літаки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 112465 перегляди

Втрати російських військ з моменту вторгнення в Україну становлять приблизно 361 500 осіб особового складу та 5990 танків.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 361 500 осіб, 5990 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 361 500 (+680) осіб,

танків ‒ 5990 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од,

артилерійських систем – 8546 (+15) од,

РСЗВ  – 945 (+0) од,

засоби ППО ‒ 629 (+3) од,

літаків  – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 6748 (+36),

крилаті ракети  ‒ 1783 (+73),

кораблі /катери   ‒ 23 (+0) од,

підводні човни   - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 11391 (+26) од,

спеціальна техніка  ‒ 1298 (+14).

За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень – Генштаб03.01.24, 07:37 • 108767 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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