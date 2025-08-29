Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку
Київ • УНН
Сили безпілотних систем уразили 818 унікальних цілей противника з 28 по 29 серпня, включаючи особовий склад, автомобільну техніку, артсистеми, танки та бронетехніку. За цей період було ліквідовано 86 військовослужбовців та знищено 90 ворожих безпілотників.
Сили безпілотних систем з 28 по 29 серпня уразили 818 унікальних цілей, серед яких особовий склад рф, автомобільна техніка, артсистеми, танки та бронетехніка. Про це СБС повідомляє в Facebook, передає УНН.
Деталі
Впродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 818 унікальних цілей противника
Зазначається, що впродовж доби було уражено:
- 164 одиниці особового
складу, з яких 86 – ліквідовано;
- 37 одиниць
автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 16 артилерійських
систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.
Крім того, знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–29.08) знищено/уражено 21411 цілей, з яких 4986 – особовий склад противника
Нагадаємо
Впродовж доби 29 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 850 військовослужбовців. Сили оборони знищили 4 ворожих танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння.