Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку

Ексклюзив
14:32 • 16255 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 72030 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 71681 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 46134 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 60426 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 44756 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 81478 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 70491 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 67037 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161608 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
12:17 • 71632 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Жозеп Боррель
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Туреччина
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сили безпілотних систем уразили 818 унікальних цілей противника з 28 по 29 серпня, включаючи особовий склад, автомобільну техніку, артсистеми, танки та бронетехніку. За цей період було ліквідовано 86 військовослужбовців та знищено 90 ворожих безпілотників.

Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку

Сили безпілотних систем з 28 по 29 серпня уразили 818 унікальних цілей, серед яких особовий склад рф, автомобільна техніка, артсистеми, танки та бронетехніка. Про це СБС повідомляє в Facebook, передає УНН.

Деталі

Впродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 818 унікальних цілей противника

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби було уражено:

  • 164 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
    • 37 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
      • 16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.

        Крім того, знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–29.08) знищено/уражено 21411 цілей, з яких 4986 – особовий склад противника 

        - додали в СБС.

        Нагадаємо

        Впродовж доби 29 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 850 військовослужбовців. Сили оборони знищили 4 ворожих танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння.

        Павло Башинський

        Війна в Україні
        Україна