Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке
Киев • УНН
Силы беспилотных систем поразили 818 уникальных целей противника с 28 по 29 августа, включая личный состав, автомобильную технику, артсистемы, танки и бронетехнику. За этот период было ликвидировано 86 военнослужащих и уничтожено 90 вражеских беспилотников.
Детали
В течение суток подразделения группировки СБС поразили 818 уникальных целей противника
Отмечается, что в течение суток было поражено:
- 164 единицы личного
состава, из которых 86 – ликвидировано;
- 37 единиц
автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 16 артиллерийских
систем, 2 танка и 12 единиц бронетехники.
Кроме того, уничтожено 90 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01–29.08) уничтожено/поражено 21411 целей, из которых 4986 – личный состав противника
Напомним
В течение суток 29 августа российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 850 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 4 вражеских танка и десятки единиц другой техники и вооружения.