Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке

Эксклюзив
14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе
29 августа, 10:52
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы
29 августа, 11:34
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
12:35
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
12:47
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали
14:23
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
12:17
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
29 августа, 05:00
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Силы беспилотных систем поразили 818 уникальных целей противника с 28 по 29 августа, включая личный состав, автомобильную технику, артсистемы, танки и бронетехнику. За этот период было ликвидировано 86 военнослужащих и уничтожено 90 вражеских беспилотников.

Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке

Силы беспилотных систем с 28 по 29 августа поразили 818 уникальных целей, среди которых личный состав РФ, автомобильная техника, артсистемы, танки и бронетехника. Об этом СБС сообщает в Facebook, передает УНН.

Детали

В течение суток подразделения группировки СБС поразили 818 уникальных целей противника

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток было поражено:

  • 164 единицы личного состава, из которых 86 – ликвидировано;
    • 37 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;
      • 16 артиллерийских систем, 2 танка и 12 единиц бронетехники.

        Кроме того, уничтожено 90 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01–29.08) уничтожено/поражено 21411 целей, из которых 4986 – личный состав противника 

        - добавили в СБС.

        Напомним

        В течение суток 29 августа российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 850 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 4 вражеских танка и десятки единиц другой техники и вооружения.

        Павел Башинский

