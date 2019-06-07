Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 62,59 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,49%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,37 долара за барель, додавши 1,48%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.