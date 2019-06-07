Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром выросли в цене до 62,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,37 доллара за баррель, прибавив 1,48%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.