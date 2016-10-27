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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Світові фондові індекси змінилися різноспрямовано

Світові фондові індекси змінилися різноспрямовано

Київ • УНН

 • 7439 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За підсумками торгів 26 жовтня на світових фондових ринках провідні світові фондові індекси змінилися різноспрямовано, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.

Північна і Латинська Америка:

Індекс DOW JONES піднявся на 30,06 пункту (0,17%) і становить 18199,33пункту;

Індекс S&P 500 знизився на 3,73 пункту (-0,17%) і становить 2139,43 пункту;

Індекс NASDAQ знизився на 33,13 пункту (-0,63%) і становить 5250,27 пункту.

Європа/Африка/Середній Схід:

Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на 6,43 пункту (-0,21%) і становить 3080,98 пункту;

Індекс FTSE 100 піднявся на 59,55 пункту (0,85%) і становить 6958,09пункту;

Індекс DAX знизився на 47,63 пункту (-0,44%) і становить 10709,68 пункту.

Азіатсько-тихоокеанський регіон:

Індекс NIKKEI 225 знизився на 88,77 пункту (-0,51%) і становить 17 303,07 пункту.

Українські Національні Новини

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