Світові фондові індекси змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За підсумками торгів 26 жовтня на світових фондових ринках провідні світові фондові індекси змінилися різноспрямовано, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 30,06 пункту (0,17%) і становить 18199,33пункту;
Індекс S&P 500 знизився на 3,73 пункту (-0,17%) і становить 2139,43 пункту;
Індекс NASDAQ знизився на 33,13 пункту (-0,63%) і становить 5250,27 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на 6,43 пункту (-0,21%) і становить 3080,98 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 59,55 пункту (0,85%) і становить 6958,09пункту;
Індекс DAX знизився на 47,63 пункту (-0,44%) і становить 10709,68 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 знизився на 88,77 пункту (-0,51%) і становить 17 303,07 пункту.