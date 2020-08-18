Світова рада мусульманських громад підтримала ОАЕ на шляху нормалізації відносин з Ізраїлем

“СРМГ підкреслює свою підтримку рішенню керівництва ОАЕ і зусиллям еміратської дипломатії, які привели до угоди між ОАЕ і Ізраїлем. Воно спрямоване на припинення конфліктів в регіоні і просування цінностей світу між його народами шляхом задоволення законних вимог палестинського народу через створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”, — наголошується в комюніке, яке цитує еміратське інформаційне агентство (WAM).

“Цей історичний крок призведе до глобальної стабільності і миру на основі людських цінностей, які сприяють діалогу, співіснування і терпимості між усіма релігіями і культурами”, — висловили переконання в СРМГ.

Рада закликала всіх “співпрацювати заради припинення воєн і конфліктів, які призводять до загибелі ні в чому не винних людей”. СРМГ також засудила “ненависть і підбурювання, спрямовані проти мирних ініціатив в арабському регіоні”. Вона закликала “всі миролюбні країни, організації і народи протистояти таким підбурюванням і підтримати зусилля, спрямовані на зміцнення миру”.

Довідка: перша нарада генерального секретаріату СРМГ відбулася в жовтні 2018 року в Абу-Дабі. На ньому була схвалена програма діяльності організації, яка покликана сприяти інтеграційним процесам при збереженні національної і релігійної ідентичності мільйонів мусульман, які проживають в багатокультурних і багатонаціональних країнах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 13 серпня повідомив про те, що Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.