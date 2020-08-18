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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83922 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102073 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126958 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107484 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127515 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101301 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102124 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Всемирный совет мусульманских общин поддержал ОАЭ на пути нормализации отношений с Израилем

Всемирный совет мусульманских общин поддержал ОАЭ на пути нормализации отношений с Израилем

Киев  •  УНН

 • 10538 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) в понедельник поддержал решение властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключить соглашение с Израилем о нормализации отношений, пишет УНН.

“ВСМО подчеркивает свою поддержку решению руководства ОАЭ и усилиям эмиратской дипломатии, которые привели к соглашению между ОАЭ и Израилем. Оно направлено на прекращение конфликтов в регионе и продвижение ценностей мира между его народами путем удовлетворения законных требований палестинского народа через создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме”, — отмечается в коммюнике, которое цитирует эмиратское информационное агентство (WAM).

“Этот исторический шаг приведет к глобальной стабильности и миру на основе человеческих ценностей, которые способствуют диалогу, сосуществованию и терпимости между всеми религиями и культурами”, — выразили убежденность в ВСМО.

Совет призвал всех “сотрудничать во имя прекращения войн и конфликтов, которые приводят к гибели ни в чем не повинных людей”. ВСМО также осудил “ненависть и подстрекательство, направленные против мирных инициатив в арабском регионе”. Он призвал “все миролюбивые страны, организации и народы противостоять таким подстрекательствам и поддержать усилия, направленные на укрепление мира”.

Справка: первое совещание генерального секретариата ВСМО состоялось в октябре 2018 года в Абу-Даби. На нем была одобрена программа деятельности организации, которая призвана содействовать интеграционным процессам при сохранении национальной и религиозной идентичности миллионов мусульман, проживающих в многокультурных и многонациональных странах.

Напомним, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

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