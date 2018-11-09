Світоліна оприлюднила графік перших турнірів в новому сезоні

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна анонсувала кілька турнірів з яких розпочне виступи в 2019-му році, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Великого тенісу”.

“Зіграю Брісбен, потім Відкритий чемпіонат Австралії, а після я розраховую зіграти в Польщі за збірну в Кубку Федерації.

Сподіваюся, здоров’я дозволить після Австралії. У минулому році, на жаль, повернулася моя стара травма і я не змогла виступити за збірну. У цьому сезоні я постараюся підготуватися якомога акуратніше і уникнути тієї травми, яка трапилася в минулому сезоні”, — наголосила перша ракетка країни.

Нагадаємо, що українці вдалося здобути трофей Підсумкового турніру WTA.

Як повідомляв УНН, Світоліна отримала звання “Заслужений майстер спорту України”.

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