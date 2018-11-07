Світоліну нагородили званням "Заслужений майстер спорту України"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов вручив переможниці підсумкового чемпіонату WTA Еліні Світоліній найвище вітчизняне спортивне звання України, передає УНН з посиланням на прес-службу ММСУ.
Очільник Міністерства зауважив, що з захопленням слідкує за кар’єрою тенісистки. Посвідчення “Заслужений майстер спорту України” передав безпосередньо спортсменці під час прес-конференції, присвяченій історичній перемозі Світоліної.
“Присвоєння звання „Заслужений майстер спорту України з тенісу“ за видатні досягнення, які Еліна здійснила у своєму спортивному житті. Я Вам вдячний, Еліна, від імені мільйонів глядачів та вболівальників, які цієї неділі дивилися як Ви змагаєтесь та перемагаєте. Це для нас дуже важливо!”, — наголосив Жданов.
Нагадаємо, що тріумф у Сінгапурі став для першої ракетки України 13-тим здобутком в серії турнірів WTA та дозволила посісти 4-ту сходинку в рейтингу найкращих тенісисток світу.