Свитолину наградили званием "Заслуженный мастер спорта Украины"

Глава Министерства заметил, что с увлечением следит за карьерой теннисистки. Удостоверение “Заслуженный мастер спорта Украины” передал непосредственно спортсменке во время пресс-конференции, посвященной исторической победе Свитолиной.

“Присвоение звания „Заслуженный мастер спорта Украины по теннису“ за выдающиеся достижения, которые Элина осуществила в своей спортивной жизни. Я Вам благодарен, Элина, от имени миллионов зрителей и болельщиков, которые в это воскресенье смотрели как Вы соревнуетесь и побеждаете. Это для нас очень важно!”, — подчеркнул Жданов.

Напомним, что триумф в Сингапуре стал для первой ракетки Украины 13-м достижением в серии турниров WTA и позволил занять 4-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.