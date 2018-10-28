Світоліна принесла Україні перший в історії трофей Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Сінгапурі підійшов до завершення Підсумковий турнір WTА в одиночному розряді, в якому українка Еліна Світоліна змагалася із американкою Слоан Стівенс, передає кореспондент УНН.
Брейк на початку матчу дозволив американці святкувати успіх 6:3. У другому і третьому сетах Світоліна робила по три брейки проти одного у суперниці і завоювала трофей з підсумковим рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
Таким чином, Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.
Відзначимо, що Світоліна на даному турнірі не зазнала жодної поразки, обігравши на шляху Квітову, Возняцкі, Плішкову, Бертенс.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у фінал підсумкового турніру WTA у Сингапурі.