Свитолина принесла Украине первый в истории трофей Итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Сингапуре подошел к концу Итоговый турнир WTА в одиночном разряде, в котором украинка Элина Свитолина боролась с американкой Слоан Стивенс, передает корреспондент УНН.
Брейк в начале матча позволил американцы праздновать успех 6:3. Во втором и третьем сетах Свитолина делала по три брейка против одного у соперницы и завоевала трофей с итоговым счетом 3:6, 6:2, 6:2.
Таким образом, Свитолина стала первой украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA.
Отметим, что Свитолина на данном турнире не потерпела ни одного поражения, обыграв на пути Квитову, Возняцкую, Плишкову, Бертенс.
Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в финал итогового турнира WTA в Сингапуре.