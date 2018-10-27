Світоліна вперше у кар'єрі вийшла у фінал підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у фінал підсумкового турніру WTA у Сингапурі, передає УНН.
"Українська тенісистка Еліна Світоліна перемагає Кікі Бертенс з Нідерландів (7-5, 6-7(5), 6-4) і вперше в кар'єрі виходить у фінал підсумкового турніру WTA у Сингапурі!!!" - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету.
Відзначимо, що Бертенс на цьому етапі перемогла Ангелік Кербер, пройшла на відмові Наомі Осаку та поступилася переможниці квартету Слоан Стівенс.
Примітно, що нідерландка на змагання в Сінгапурі потрапила тільки через травму Сімони Халеп.
Відзначимо, що в іншому півфіналі зустрінуться Слоан Стівенс (США) і Кароліна Плішкова (Чехія).