Свитолина впервые в карьере вышла в финал итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в финал итогового турнира WTA в Сингапуре, передает УНН.
"Украинская теннисистка Элина Свитолина побеждает Кики Бертенс из Нидерландов (7-5, 6-7 (5), 6-4) и впервые в карьере выходит в финал итогового турнира WTA в Сингапуре!!!" - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.
Отметим, что Бертенс на этом этапе победила Кербер, прошла на отказе Наоми Осаку и уступила победительнице квартета Слоан Стивенс.
Примечательно, что голландка на соревнования в Сингапуре попала только из-за травмы Симоны Халеп.
Отметим, что в другом полуфинале встретятся Слоан Стивенс (США) и Каролина Плишкова (Чехия).