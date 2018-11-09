Свитолина обнародовала график первых турниров в новом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина анонсировала несколько турниров из которых начнет выступления в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса”.
“Сыграю Брисбен, затем Открытый чемпионат Австралии, а после я рассчитываю сыграть в Польше за сборную в Кубке Федерации.
Надеюсь, здоровье позволит после Австралии. В прошлом году, к сожалению, вернулась моя старая травма и я не смогла выступить за сборную. В этом сезоне я постараюсь подготовиться как можно аккуратнее и избежать той травмы, которая случилась в прошлом сезоне”, — отметила первая ракетка страны.
Напомним, что украинцы удалось получить трофей Итогового турнира WTA.
Как сообщал УНН, Свитолина получила звание “Заслуженный мастер спорта Украины”.