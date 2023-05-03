Світ повинен це бачити та знати: рашисти вбили 21 людину в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Згідно з останніми даними – 21 загибла людина, 48 поранених, усі цивільні, в результаті обстрілів рашистами Херсону, передає УНН посилаючись на Президента Володимира Зеленського в Telegram.
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"Світ повинен це бачити та знати. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!", - написав він.
Додамо
У середу російські військові піддали масованому обстрілу Херсон та населені пункти в області. Зокрема, ударів було завдано по залізничному вокзалу та гіпермаркету. Херсонців закликали перебувати вдома та в укриттях.