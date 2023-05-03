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Удари рф по Херсону продовжуються: кількість загиблих зросла до 18

Удари рф по Херсону продовжуються: кількість загиблих зросла до 18

Київ • УНН

 • 456155 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти продовжують бити по Херсону. Як повдіомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, кількість жертв зросла до 18, а кількість постраждалих - до 46, передає УНН

Цитата

"Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирним людям. Станом на зараз відомо про 18 загиблих і 46 поранених", - написав глава ОП у Telegram.

Раніше

Як повдіомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, кількість загиблих у Херсонській громаді зросла до 17 людей, поранені — 45, в тому числі двоє дітей. 

Як писав УНН, сьогодні рф здійснила серію обстрілів Херсону, внаслідок яких є постраждалі серед мирного населення.

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