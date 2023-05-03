Удари рф по Херсону продовжуються: кількість загиблих зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Окупанти продовжують бити по Херсону. Як повдіомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, кількість жертв зросла до 18, а кількість постраждалих - до 46, передає УНН.
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"Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирним людям. Станом на зараз відомо про 18 загиблих і 46 поранених", - написав глава ОП у Telegram.
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Як повдіомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, кількість загиблих у Херсонській громаді зросла до 17 людей, поранені — 45, в тому числі двоє дітей.
Як писав УНН, сьогодні рф здійснила серію обстрілів Херсону, внаслідок яких є постраждалі серед мирного населення.