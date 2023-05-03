Удари рф по Херсонській громаді: кількість загиблих зросла до 17, ще 45 людей - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Кількість загиблих у Херсонській громаді зросла до 17 людей, поранені — 45, в тому числі двоє дітей. Про це повідомив в Telegram керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Страшні новини для Херсонської громади! Від дій рашистів-нелюдів на даний час загинуло 17 осіб 45 поранено з яких 2 діточок", - написав Мрочко.
Нагадаємо
Сьогодні рф здійснила серію обстрілів Херсону, внаслідок яких є постраждалі серед мирного населення. Після чергового удару армії рф по Херсону в лікарню у тяжкому стані доставили дитину, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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