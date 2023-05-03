Серія ударів по Херсону: у ДСНС показали наслідки обстрілів і запевнили - рятувальники працюють у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова ДСНС Сергій Крук прокоментував сьогоднішні обстріли Херсону та зазначив, що рятувальники працюють у посиленому режимі. Про це він пише у Facebook, передає УНН.
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“Херсон. Кожного дня гинуть люди. Кожного дня ворог руйнує цивільну інфраструктуру та домівки наших людей. Рятувальники працюють в посиленому режимі, намагаючись врятувати кожного і оперативно ліквідовувати наслідки цього терору. На фото наші хлопці під час чергового виїзду і повторного обстрілу” - пише Крук.
Також голова ДСНС зауважив, що ворог, відчуваючи поразку, вдається до нових звірсті.
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Сьогодні рф здійснила серію обстрілів Херсону, внаслідок яких є постраждалі серед мирного населення. Після чергового удару армії рф по Херсону в лікарню у тяжкому стані доставили дитину, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.