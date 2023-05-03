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Серия ударов по Херсону: в ГСЧС показали последствия обстрелов и заверили - спасатели работают в усиленном режиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель ГСЧС Сергей Крук прокомментировал сегодняшние обстрелы Херсона и отметил, что спасатели работают в усиленном режиме. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Херсон. Каждый день гибнут люди. Каждый день враг разрушает гражданскую инфраструктуру и дома наших людей. Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь спасти каждого и оперативно ликвидировать последствия этого террора. На фото наши ребята во время очередного выезда и повторного обстрела” - пишет Крук.

Также глава ГСЧС отметил, что враг, чувствуя поражение, прибегает к новым зверствам.

Напомним

Сегодня рф осуществила серию обстрелов Херсона, в результате которых есть пострадавшие среди мирного населения. После очередного удара армии рф по Херсону в больницу в тяжелом состоянии доставили ребенка, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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